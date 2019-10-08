Астролог о настоящем и будущем дочки Началовой

У девочки непростая судьба

Астролог составила психологический портрет дочери покойной певицы Юлии Началовой Веры.

12-летней девочке крайне важно быть в центре внимания и реализовывать свое "я". Родные должны поддерживать начинания Веры, но при этом "не нависать над ней".

"Верочку я бы охарактеризовала как "кипяток" – из-за ее высокой чувствительности и бурной реакции. Она яркая, энергичная, прямолинейная в своих высказываниях и очень трепетная к теме своего я", - рассказала интернет-порталу "Дни.ру" астролог Алеся Ковалева.

При этом девочка очень ранимая, с развитым чувством прекрасного. Из таких получаются хорошие представители творческих профессий: художники, певцы, музыканты.

"В качестве профессиональной сферы я бы предложила обратить внимание на творческие направления – шоу-бизнес, рекламу, организацию праздников. Любые направления, исключающие рутину и подразумевающие яркую демонстрацию себя", – заключила Ковалева.

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