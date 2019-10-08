В КПРФ придумали, как улучшить федеральный бюджет

Геннадий Зюганов порекомендовал позаимствовать идеи

Предложения по улучшению федерального бюджета на следующий год и плановый период 2021 и 2022 года обсуждают представители КПРФ в Москве, сообщает "ТВ Центр".

По словам членов объединения, главный финансовый документ страны должен отвечать современным вызовам. Дополнительное финансирование необходимо направить в регионы. Важно решать проблемы жилья, социальной инфраструктуры, а также развивать промышленность и сельское хозяйство. В ходе конференции лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о последних достижениях партии и порекомендовал позаимствовать идеи для улучшения федерального бюджета.

"Мы на примере двух районов московской области показали, что если поднять те земли, которые были брошены - целину, то можно получить прекрасный результат. Подняли по двадцать тысяч гектаров в дух районах и увеличили производства зерна в 5 раз. Колоссальная прибавка при минимальных затратах", - сказал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.