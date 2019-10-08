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Медведев потребовал завершить обсуждение важного законопроекта

14:48
  • вторник
  • 08 октября 2019

Премьер потребовал завершить обсуждение законопроекта о защите капитальных вложений

Завершить дискуссию по законопроекту о защите капитальных вложений. Такое поручение дал Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что законопроект - важный, а его обсуждение затянулось. Инициатива направлена на развитие инвестиционной деятельности.

Ожидается, что документ будет востребован в предпринимательском сообществе. По словам главы кабмина, в нём будут сформулированы "правила игры" для инвесторов. Законопроект поможет укрепить доверие между бизнесом и государством. Это улучшит инвестиционный климат и способствует развитию экономики страны. По итогам встречи Дмитрий Медведев поручил рассмотреть документ на ближайшем заседании правительства.

"Законопроект предполагает, что будут определенные условия, которые обеспечивают защиту интересов и инвестора, и государства при реализации новых крупных инвестиционных проектов. То есть это такая будет правовая платформа для инвесторов, которые будут максимально защищены от изменения политики, если эти решения ухудшают условия работы. Главное, чтобы такие корректировки в регулировании, в ответственности были должным образом адаптированы к запросам предпринимателей", - сказал председатель правительства Дмитрий Медведев.

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