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Благоустройство парка Победы в Москве завершится до конца года

15:00
  • вторник
  • 08 октября 2019

В ходе работ обновят инженерные коммуникации и отремонтируют дорожное покрытие

На Поклонной горе в Москве проходят большие работы по благоустройству. Там обновляют брусчатку, перекладывают инженерные сети, а ещё приводят в порядок фасады и памятники. К 75-летию Великой Победы территория обновится полностью. Ход работ сегодня проверил мэр Москвы Сергей Собянин.

На Поклонной горе как всегда многолюдно. Правда, сейчас вместо туристов здесь, в основном, строители. Работы ведутся практически круглосуточно. Задачи ставятся амбициозные.

Глобальная перестройка. Состояние парка и всей территории - далеки от идеального. А для одной из визитных карточек столицы, образ - деталь немаловажная. Поэтому решено было взяться сразу за все - настоящий капитальный ремонт.

"В следующем году мы отмечаем 75-летие Победы. И, конечно, Поклонную гору и парк Победы надо было привести в порядок. Поэтому здесь развернуты масштабные работы. Перекладываются инженерные сети, устанавливается брусчатка, проводится ремонт газона, устанавливается новое покрытие. Так что в ближайшие недели Поклонная гора будет выглядеть уже достойно. Так, чтобы в следующем году можно было уже отпраздновать День Победы - 75-летие Победы", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Готовят парк не только к празднованию дня Победы. Ведь гуляют здесь каждый день - в год сюда приезжают почти 10 миллионов человек. Все устаревшие инженерные сети на огромной территории заменят на новые. Это обеспечит долгую и надежную эксплуатацию. Дополнительно с этим проведут работы по ремонту фасадов. Сложного, по сути, ничего нет. Тут главное все работы делать системно. Чтобы привести в порядок бордюры и гранитные парапеты, применяют специальную технологию – лечение.

"По сути, после ремонта его уже невозможно будет отличить от камня, который когда-то, какой он был, там, 40-50 лет назад, когда его только здесь устанавливали. Вот это интересная технология и все парапеты и бордюрные камни будут именно по такой технологии отремонтированы и вылечены", - сказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Александр Адайкин.

Основные работы в парке планируют завершить уже в этом году.

Александра Сергомасова, Дмитрий Шаракин, Михаил Жучков, Илья Титов. "ТВ Центр".

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