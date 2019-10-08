Названа причина ЧП в Алабяно-Балтийском тоннеле

В компании ГАЗ создана спецкомиссия

Всю ночь в Алабяно-Балтийском тоннеле шли ремонтные работы. Движение было перекрыто накануне около 11 вечера. Проехать нельзя было от Большой Академической улицы до улицы Алабяна.

Машины вновь пустили только в половине шестого утра. За это время рабочим понадобилось не только отмыть тоннель от копоти, но и заменить коммуникации, пострадавшие во время пожара.

"Проводятся работы по промывке плит перекрытия транспортного тоннеля, по промывке вентиляционных проёмов, подготовке к покраске и дальнейшей покраске. Также проводятся работы по замене кабельной продукции, по ремонту приборов освещения и по ремонту декоративной облицовки фронтона", - сказал начальник отдела эксплуатации инженерных сооружений ГБУ "Гормост" Олег Машошин.

Накануне днем в Алабяно-Балтийском тоннеле загорелся рейсовый автобус. Машина получила серьёзные повреждения. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет - водитель оперативно вывел всех пассажиров.

Что стало причиной происшествия, сейчас выясняют специалисты группы ГАЗ, в компании создана специальная комиссия. Сам автобус новый, вышел на линию в прошлом году. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за короткого замыкания.