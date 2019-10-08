В столице открылся Второй Московский конгресс кардиологов

Врачи со всего мира съехались в российскую столицу

Новые достижения в лечении заболеваний сердца и сосудов обсуждают на Московском конгрессе кардиологов. На нём собрались ведущие специалисты из разных регионов страны и из-за рубежа.

На конгресс съехались лучшие в профессии - представители российских, американских, и европейских кардиологических клиник. Несмотря на огромный опыт в этой области - им есть чему поучиться друг у друга. Ведущие кардиохирурги и ученые из-за рубежа отмечали передовой опыт российской столицы в лечении инсультов и инфарктов.

"Я посетил сердечно-сосудистый центр имени Давыдовского: помощь пациентам, которая там оказывается - это уровень мирового сосудистого центра. Больше всего мне понравилось то, что это место не только клинической, но и научной работы", - заявил профессор медицинского факультета Университета Падуи Паоло Бернарди.

"Я в Москве уже в 4-й раз, успел побывать во многих клиниках. За последние годы кардиологическая помощь в Москве совершила настоящий рывок. Это касается и технологий, и профессионализма врачей", - сказал директор отдела сердечно-сосудистой медицины Католического университета Святого сердца (Рим) Филиппо Креа.

За последние годы в Москве создана разветвленная инсультная и инфарктная сеть, которая объединяет более 30 сосудистых центров, оборудованных по последнему слову медицинской техники. Они расположены так, чтобы максимально быстро доставить пациентов из разных районов столицы. Благодаря этому - более 90 процентов москвичей с диагнозом инсульт получают помощь своевременно. Смертность от сердечных приступов снижается с каждым годом.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Степиной.