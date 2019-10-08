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Продавцы "Дикси" избили покупателей (видео)

15:09
  • вторник
  • 08 октября 2019

Конфликт завязался из-за кражи товара

Полиция проверяет видео, на котором продавцы одного из сетевых супермаркетов избивают покупателей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Конфликт начался после того, как одного из посетителей уличили в воровстве. Полицию вызвали, но не дождались - драка завязалась раньше. Молодой человек вёл себя нагло и не скрывал, что товар украл. А когда попытался покинуть магазин, продавцы встали стеной. Посетитель отбивался как мог, даже размахивал тележкой, но его скрутили и вытолкали в подсобку. Туда же отправили и некую девушку - пока непонятно, какое участие она принимала в конфликте - но продавщица, схватив её за волосы, буквально уволокла из торгового зала. Свою проверку проводят и в магазине.

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