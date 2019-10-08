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Допрос грабителей аптеки в Москве попал на видео

15:10
  • вторник
  • 08 октября 2019

Скрывать вину они посчитали бессмысленным

В Москве задержали четверых мужчин, которые ограбили аптеку в Строгино. В нее ворвались только двое злоумышленников - остальные в маленьком помещении, видимо, не поместились.

Угрожая ножом, мужчины заставили фармацевта открыть сейф и кассу, передает "ТВ Центр". Вытащив всю наличность - 100 тысяч рублей, скрутили женщину, и забрали из ящика сильные психотропные препараты. Скрылись на автомобиле, где их поджидали ещё двое сообщников. Вычислили грабителей оперативно, скрывать вину они посчитали бессмысленным.

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