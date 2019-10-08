Москвичи в ходе голосования определят, какой быть столичной подземке

Обновление парка поездов метро идет полным ходом
В Москве на портале "Активный гражданин" началось голосование о темпах обновления поездов столичного метрополитена.
Горожанам предстоит ответить на следующий вопрос: "Должно ли обновление проходить ускоренными темпами для повышения безопасности и комфорта пассажиров?"
На сегодняшний день парк метро обновлен больше чем наполовину. С 2017 года на линии выходят сквозные поезда "Москва", оснащенные USB-портами, сенсорными мониторами, кондиционерами и современной системой шумоизоляции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Читайте также:
- Москвичи могут проголосовать за приоритетные проекты программы "Мой район"
- "Активный гражданин" определит лучший объект реставрации
- На "Активном гражданине" открылось голосование по благоустройству парков
- На "Активном гражданине" запустили голосование о программе реновации
- Москвичи оценят сервисы МЭШ в ходе голосования