Москвичи в ходе голосования определят, какой быть столичной подземке

Обновление парка поездов метро идет полным ходом

В Москве на портале "Активный гражданин" началось голосование о темпах обновления поездов столичного метрополитена.

Горожанам предстоит ответить на следующий вопрос: "Должно ли обновление проходить ускоренными темпами для повышения безопасности и комфорта пассажиров?"

На сегодняшний день парк метро обновлен больше чем наполовину. С 2017 года на линии выходят сквозные поезда "Москва", оснащенные USB-портами, сенсорными мониторами, кондиционерами и современной системой шумоизоляции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.