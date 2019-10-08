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Москвичи в ходе голосования определят, какой быть столичной подземке

13:43
  • вторник
  • 08 октября 2019

Обновление парка поездов метро идет полным ходом

В Москве на портале "Активный гражданин" началось голосование о темпах обновления поездов столичного метрополитена.

Горожанам предстоит ответить на следующий вопрос: "Должно ли обновление проходить ускоренными темпами для повышения безопасности и комфорта пассажиров?"

На сегодняшний день парк метро обновлен больше чем наполовину. С 2017 года на линии выходят сквозные поезда "Москва", оснащенные USB-портами, сенсорными мониторами, кондиционерами и современной системой шумоизоляции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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