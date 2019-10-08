За секунды до победы: 22-летний велогонщик разбился насмерть на финише

Он не доехал 100 метров

22-летний велосипедист-любитель Джованни Яннелли погиб во время гонки Molino Dei Torti в итальянском городе Алессандрия.

Как передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ, Яннелли упал в 100 метрах от финишной линии и ударился головой о бетонный парапет.

Итальянца доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи удалили ему опухоль, возникшую после падения, и ввели спортсмена в искусственную кому. Джованни Яннелли умер, когда его попытались вернуть в чувства.

Погибший выступал за любительскую команду Hato Green Tea Beer. Его отец занимает пост вице-президента тосканского комитета Итальянской федерации велоспорта.