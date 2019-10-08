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Учения НАТО заставили Лукашенко нервничать

14:24
  • вторник
  • 08 октября 2019

Военные маневры развернут прямо под носом белорусского лидера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обеспокоен проведением учений НАТО у границ его страны.
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Мероприятия Defender Europe пройдут в Польше весной 2020 года. В них примут участие 18 стран, пишет "Газета.Ru".

"Таких учений у наших границ не проводилось. Какой можно задать риторический вопрос? Не знаем, кому это надо", - заявил белорусский лидер.

Ранее в Минске заявили, что взаимоотношения Белоруссии со странами блока НАТО развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией.

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