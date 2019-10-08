51-летняя Фандера резко поседела и состарилась

Ее не пугают возрастные изменения

51-летняя актриса Оксана Фандера отказалась красить волосы, чтобы не лишиться индивидуальности.

Российская актриса, которая в свое время победила на конкурсе красоты и удостоилась звания "Московской красавицы", перестала скрывать седые пряди на голове. Она не боится выглядеть старше. Во время своего путешествия по Грузии она выложила в Instagram фото в голубом платье и солнцезащитных очках. Позируя с гусем на фоне деревенского пейзажа, она выглядит более чем естественно со своей седеющей шапкой волос.

Одна из поклонниц спросила Фандеру, с чем связан отказ от покраски волос. "Исключительно с желанием быть собой", - ответила актриса. Как пишет Spletnik, в конце августа она окрасила несколько прядей по длине волос, чтобы скрыть переход от седых корней к каштановым локонам. "Свои корни так уже отросли, что стали требовать себе в компанию концы", - рассказала звезда.

Многие поклонники похвалили Фандеру за стремление к естественности и комплементарно отозвались о ее седых волосах. Однако нашлись и те, кому не приглянулся новый образ актрисы.