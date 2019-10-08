Сколько зарабатывают таксисты в Москве?

Средний доход таксистов в России сильно вырос с 2017 года

Стало известно, сколько в среднем зарабатывают таксисты в России. По данным Аналитического центра при правительстве Российской Федерации, это 63 тысячи рублей.

При этом доход в этой сфере сильно зависит от региона. Так, в Москве и Петербурге водители в этом году в среднем зарабатывали 83 тысячи рублей ежемесячно.

В городах поменьше зарплаты не такие высокие, но и они сильно подросли по сравнению с 2017 годом. Например, средний доход в миллионниках сейчас составляет 63 тысячи вместо 35 тысяч годом ранее. В городах с населением более 500 тысяч жителей эта цифра - 47 тысяч рублей.

В нынешнем году агрегаторы заняли порядка 60% легального рынка такси, передает АГН "Москва".

Этим летом московская полиция задержала таксиста, который занимался тем, что травил пассажиров сильнодействующими веществами.