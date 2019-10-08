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Историки активировали древнее проклятие

15:48
  • вторник
  • 08 октября 2019

Они прочли текст на древней табличке

Историки расшифровали надпись на табличке, которой насчитывается 1500 лет. Ее нашли при раскопках руин древнего театра на территории Израиля. Текст удивил исследователей. 
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Как пишет Live Science, табличка была создана в шестом веке нашей эры в городе Кесария. На ней выгравировано проклятие в адрес танцора по имени Манна. Автор послания призывает египетского бога Тота и нескольких демонов покарать Манна: лишить его зрения, сил и равновесия во время танца. По мнению историков, табличка принадлежала конкуренту древнего танцора, который завидовал успеху и богатству своего современника. Завистник мечтал увидеть своего соперника опозоренным на сцене. 

Итальянские археологи нашли эту табличку в период с 1949 по 1954 год, однако расшифровать надпись удалось только сейчас. Это сделали с помощью специальной технологии, при которой артефакт подсвечивали с разных углов. 

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Текст древнего проклятия
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