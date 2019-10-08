Историки активировали древнее проклятие

Они прочли текст на древней табличке

Историки расшифровали надпись на табличке, которой насчитывается 1500 лет. Ее нашли при раскопках руин древнего театра на территории Израиля. Текст удивил исследователей.

Как пишет Live Science, табличка была создана в шестом веке нашей эры в городе Кесария. На ней выгравировано проклятие в адрес танцора по имени Манна. Автор послания призывает египетского бога Тота и нескольких демонов покарать Манна: лишить его зрения, сил и равновесия во время танца. По мнению историков, табличка принадлежала конкуренту древнего танцора, который завидовал успеху и богатству своего современника. Завистник мечтал увидеть своего соперника опозоренным на сцене.

Итальянские археологи нашли эту табличку в период с 1949 по 1954 год, однако расшифровать надпись удалось только сейчас. Это сделали с помощью специальной технологии, при которой артефакт подсвечивали с разных углов.