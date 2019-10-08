Звонок сестры Хачатурян после убийства отца попал в Сеть

Девушка сквозь слезы рассказала о произошедшем

В Сети появилась аудиозапись телефонного разговора одной из сестер Хачатурян после убийства отца.

18-летняя Ангелина позвонила в экстренные службы сразу же после преступления. Из разговора понятно, что Михаил Хачатурян принял "слишком много успокаивающих веществ" и пошел с ножом на дочерей.

"А кто именно ножом убил отца?", - спросила диспетчер. "Я...", - ответила сквозь слезы Ангелина.

Убийство 57-летнего Михаила Хачатуряна произошло 27 июля 2018 года на Алтуфьевском шоссе. Следствие установило, что мужчину убили три его дочери - 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина.

Девушки признали вину в ходе допроса и заявили, что отец долгое время их истязал. По итогам психиатрической экспертизы в институте имени Сербского, Крестина и Ангелина признаны вменяемыми. Несовершеннолетнюю Марию признали невменяемой на момент нанесения ударов.

Сестрам было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Теперь адвокатам девушек предстоит доказать, что они действовали в рамках самообороны.