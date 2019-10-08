Песков не заметил в посланиях Путину поздравление от Зеленского

Остальные лидеры постсоветского пространства пожелали добрых слов Путину в день рождения

В Кремль не поступали поздравления от президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского по случаю дня рождения их российского коллеги Владимира Путина.

Телеграммы обычно поступают по дипломатическим каналам, поэтому могут приходить с задержкой, пишет ТАСС. "Или их нет, или они могут поступить позже", - уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сайт президента опубликовал список глав государств, которые лично поздравили Путина с днем рождения. В их числе оказались президенты Азербайджана, Белоруссии, Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Сербии, премьер-министры Израиля и Армении, а также президент Международного олимпийского комитета (МОК).

7 октября Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Этот день президент провел на природе в кругу родных и близких. Накануне своего дня рождения Путин вместе с главой Минобороны Сереем Шойгу ходили в поход по сибирской тайге.

Видео: как Путин и Шойгу отдохнули в тайге