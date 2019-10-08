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Кровь не вернет мне мужа: вдова высказалась о виновных в смерти Марьянова

16:34
  • вторник
  • 08 октября 2019

Во вторник следователи назвали причину смерти актера

Ксения Бик, вдова Дмитрия Марьянова, отреагировала на новые следственные данные о смерти актера. Ранее эксперты установили, что артист скончался из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

При этом незадолго до смерти Марьянов неоднократно жаловался медикам на плохое самочувствие и боли в ноги. Ксения Бик рассказала, что для нее главное – чтобы виновные в смерти супруга были наказаны в рамках закона, передает "360".

"Мне чья-то кровь или лишение свободы не вернет мужа, поэтому пусть будет как будет. Главное, чтобы не было никаких нарушений и подтасовок", - сказала она, добавив, что полностью доверяет следствию.

Ранее стало известно, что директора медицинского центра обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также в оставлении в опасности.

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