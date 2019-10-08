Скрюченная дочь Джоли и Питта напугала странным поведением

Предполагают, что причина в гормональных препаратах

Анджелина Джоли привезла дочерей Шайло и Захару в Рим. Актриса продолжает промотур с картиной "Малефисента: Владычица тьмы". Голливудская звезда, как всегда, блистала на красной дорожке. А вот Шайло удивила присутствовавших своим поведением.

13-летнюю дочь Джоли и Питта можно было спутать с мальчиком. На фоне матери, наряженной в черное платье в пол, и 14-летней Захары в вечернем туалете - куртка-бомбер, черные джинсы и кеды Шайло смотрелись неуместно.

При этом странным было и поведение девочки. Она постоянно улыбалась – и при этом как будто скрючилась от боли. Вдобавок Шайло постоянно принимала позу футболиста, встающего в стенку у ворот – прикрывала рукой пах.

Журналисты предположили, что причиной такого поведения стали гормоны. По некоторым данным, Шайло готовится к операции по смене пола и принимает соответствующие препараты. Дочь Джоли и Питта с трех лет носит мальчишескую одежду, коротко стрижется, а в девять лет потребовала называть ее Джоном.

"Она решила быть мальчиком. Ни Брэд, ни я не хотим указывать ей, как действовать или что чувствовать. Она должна найти свое место", - не раз говорила Анджелина.

Дети сопровождают Джоли на премьерах "Малефисенты 2" по всему миру. На презентации в Лос-Анджелесе в голливудской звездой были все шестеро ребят, а в Японию с Энджи поехали Захара и Мэддокс, пишет "Комсомольская правда".