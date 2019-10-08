В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана

Насколько это опасно?

Открытие, которое может перевернуть представление о процессах глобального потепления. Российские ученые во время экспедиции на борту судна "Академик Келдыш" впервые зафиксировали выброс метана в водах Арктики. Выделения парниковых газов из морских глубин регистрировались и раньше, но впервые этот процесс обнаружен в столь высоких широтах, в зоне так называемой подводной мерзлоты.

Сюда никогда не проникает солнечный свет. Северный Ледовитый океан, Восточно-Сибирское море, арктическая подводная мерзлота. Еще недавно её называли вечной, оказалось, напрасно. Глобальные процессы потепления уже не остановить.

В северных водах взорвалась климатическая бомба. Паниковать не стоит. Процесс это естественный, произошел далеко в Восточно-Сибирском море, да и сама сенсация не в том, что взорвалась, а в том, что ученым впервые удалось это зафиксировать. Зрелище завораживающие, но для человека не безопасное.

Концентрация метана в воздухе превышена в 6-7 раз. Миллионы лет газ копился в пустотах подводной арктической мерзлоты и вот теперь она стремительно тает, из-за чего так называемые сипы - фонтаны пузырьков - выходят на поверхность. Случаи пока единичные, но тенденция пугающая. Никто точно не знает, сколько метана в Арктике. Все это напоминает сценарий блокбастера. К арктическим берегам брошена интернациональная экспедиция. 40 дней вдали от дома. На борту судна "Академик Мстислав Келдыш" 64 человека из России и Китая. За бортом метровые волны, вокруг бескрайние белоснежные просторы, из аборигенов - только белые медведи.

Впрочем, повидавших многое на своем веку ученых этим не удивить. А вот подводный взрыв метана - научная сенсация. Радовались, как дети, признается руководитель экспедиции профессор Игорь Семилетов. Назад еще не вернулись. Новостями в эксклюзивном комментарии делится по телефону с ближайшего к месту открытия острова - Беннетта.

Газ можно использовать в промышленных целях. Пока это сложно и дорого. Сегодня от метана, скорее, больше вреда, чем пользы. Примерно треть всех выбросов в атмосферу приходится именно на него.

Получается, что сама Арктика с ее залежами - климатическая бомба замедленного действия. А ведь, помимо метана, есть еще и углекислый газ, который выделяют все живые организмы.

Начальная школа, уроки "Окружающего мира", которые миллионы эко-активистов по всей планете, видимо, пропускали, вдохновившись примером Греты Тунберг. У девочки синдром Аспергера. Она действительно фанатично верит во все, что говорит. Но откуда такой фанатизм у ее последователей, вопрос открытый.

Влиятельные покровители Греты подсчитывают дивиденды. Экологический протест, организованный под благим предлогом, уже перерос в вакханалию. Беспорядки в центре Лондона, Берлина. Перекрыт мост через Сену в Париже. Протестующие подвешивают себя к мостовым, приковывают наручниками к лодкам и машинам. Ставят палатки посреди улиц с оживленным движением. В общем, всячески стараются привлечь внимание. Даже танец умирающих пчел не выглядит смешным.

Полицейские действуют жестко. Экология стала мощным драйвером народного протеста. Миллионы молодых людей вместо того, чтобы ходить на учебу или работу, ставят власти бессмысленные невыполнимые ультиматумы.

Остудить свой пыл горячие молодые головы могли бы в Арктике, вместо популизма занимаясь реальным делом. Например, очищая ее от мусора. Глобальные природные изменения ученые призывают использовать. Например, судоходство по Северному морскому пути теперь возможно круглый год. Ну а открытие экспедиции в Восточно-Сибирском море наверняка послужит энергетикам. Главное - использовать ресурсы планеты бережно, без нездорового фанатизма.

Матвей Шестаков, Кристина Мамиконян, Георгий Бабаян, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".