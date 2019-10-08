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Собянин посетил стационар детского хосписа "Дом с маяком"

17:26
  • вторник
  • 08 октября 2019

Он поздравил коллектив учреждения с завершением строительства

В Москве открылось первое стационарное отделение детского хосписа "Дом с маяком" на Долгоруковской улице. Его строительство заняло шесть лет. Средства на реконструкцию здания выделили правительство Москвы и благотворительные фонды, передает "ТВ Центр".

Четырехэтажный корпус вмещает 15 одноместных палат, где помощь смогут получить около 400 пациентов в год. "Дом с маяком" работает с 2013 года как выездная паллиативная служба. В команде врачи, няни, психологи, игровые терапевты. Около 300 специалистов и столько же волонтеров.

Во вторник в хосписе побывал Сергей Собянин. Он поздравил коллектив учреждения с завершением строительства и поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации важного для города проекта.

"В городе создана огромная система паллиативной помощи, которая обеспечивает помощью десятки тысяч москвичей, которые в такой ситуации находятся. Но паллиативная помощь очень особенная. Без души, без призвания заниматься ею очень сложно. Поэтому замечательно, что все больше и больше людей вовлекаются в эту деятельность, очень важную и очень нужную", - отметил Собянин.

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Детский хоспис "Дом с маяком"
Детский хоспис "Дом с маяком"
Детский хоспис "Дом с маяком"
Детский хоспис "Дом с маяком"
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