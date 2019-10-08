Кто виноват в смерти Марьянова?

Следственный комитет завершил расследование смерти актера

В Следственном комитете во вторник сообщили о завершении двухлетнего расследования обстоятельств гибели известного актёра Дмитрия Марьянова. Выводы экспертов подтвердили худшие опасения - действия сотрудников реабилитационного центра, где артист проходил лечение, привели к его смерти. Руководитель учреждения знала об ухудшении состояния клиента и помешала своевременному оказанию экстренной специализированной помощи. В работе заведения также обнаружены многочисленные нарушения.

Следствие по уголовному делу о смерти Дмитрия Марьянова длилось почти два года. Допрос около 50 свидетелей, выемки и обыски, 6 экспертиз. Все это легко в основу заключения: актера можно было спасти.

Следователи проверяли и законность действий диспетчеров скорой, которым поступило несколько звонков с жалобами на состояние артиста, и поведение персонала медцентра, в котором находился Дмитрий Марьянов. Обвинение в итоге будет предъявлено директору реабилитационного учреждения Оксане Богдановой. Сразу по двум статьям уголовного кодекса: оказание услуг, не отвечающих безопасности и повлёкших по неосторожности смерть человека, а также оставление в опасности. Возможное наказание: от крупного штрафа до шести лет лишения свободы. Следственный комитет направил материалы уголовного дела в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Летом 2016-го, диагностировав у Марьянова так называемый "плавающий тромб", медики установили актеру специальный фильтр, предполагающий постоянное применение препаратов, разжижающих кровь.

В октябре 17-го, предположительно, из-за проблем с алкоголем, артист оказался в реабилитационном центре "Феникс" в подмосковной Лобне. Трагедия разыгралась 15 числа. Еще утром он начал жаловаться на сильные боли в ноге и спине, а спустя несколько часов упал и потерял сознание. По данным следствия, директор реабилитационного центра не реагировала на жалобы пациента, хотя ей сообщали о его тяжелом состоянии как минимум 10 раз, и запретила сотрудникам вызывать скорую, зная, что у самого артиста все средства связи изъяли. Все ради того, чтобы продолжить социальную адаптацию. Естественно, платную и отнюдь не дешевую. В самом "Фениксе" не было медперсонала, который мог бы оказать необходимую в экстренном случае помощь.

В итоге, в диспетчерскую звонил один из клиентов центра, увидев тяжелое состояние Дмитрия Марьянова. Но узнав, что скорую ждать долго, актера повезли в стационар на обычном легковом автомобиле. Он уже находился в бессознательном состоянии. В больнице врачам оставалось только констатировать смерть Марьянова. Причиной стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с большой кровопотерей.

Народному любимцу было всего 47 лет. У него остались жена, сын и дочь. Родные и друзья до сих пор с трудом говорят об актере как об ушедшем. Близкий друг семьи народный артист России Даниил Спиваковский вспоминает: самое ценное в Марьянове было то, что каким он был на экране, таким же и в жизни - сильным, обаятельным, улыбчивым и невероятно позитивным.

Для актера-мужчины такого плана, как Дмитрий Марьянов, 47 лет - это пора второй профессиональной молодости. Всесоюзную известность он получил еще в юности, в 86-м году. Благодаря главной роли в детском фильме "Выше радуги". Востребованным и популярным он был всегда. Играл в театре, вел программы на телевидении. А в фильмографии - под 80 картин. Последняя роль - в мелодраме "Дорога из желтого кирпича". Съемки закончились буквально за две недели до смерти Марьянова. Некоторые сцены снимали на кладбище, но тогда никто не предчувствовал беды.

Лилия Акиньшина, Иван Колесников, Егор Миронов, Дмитрий Жучков, "ТВ Центр".