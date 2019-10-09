Эммануэль Макрон: "подлец без границ" или объединитель Европы?

К своей цели "новый Бонапарт" готов идти по головам

Сравнивая Эммануэля Макрона и его предшественника на посту президента Пятой республики Франсуа Олланда, французы после выборов чесали в затылках. Не могли понять – как так получилось, что они проголосовали за этого выскочку? Ведь отличия от Олланда – разве что в некоторых деталях биографии и личной жизни: тот же "золотой мальчик", только профиль поаристократичнее.

Но, как выяснилось, различия есть, и существенные – просто прочувствовать их могли лишь те, кто имел счастье (или несчастье?) узнать месье Макрона поближе. "Олланд - подлец, но у него есть рамки. Макрон - тоже подлец. Но у него нет правил поведения, а, значит, нет ограничений", - поделился своими наблюдениями бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс.

Вальс-то знает, о чем говорит. Он всеми силами поддерживал выборную кампанию Эммануэля Макрона – боялся, что к власти придет эта ужасная Марин Ле Пен. Однако премьер при президенте Олланде ассоциировался у французов с грандиозным провалом в экономике и засильем мигрантов. Так что имидж красавчика Макрона от этой дружбы мог серьезно пострадать. И новый президент Франции просто вычеркнул своего благодетеля из списка кандидатов на предстоявшие выборы в Национальное собрание – и, можно сказать, из политики…

Политологи и конспирологи долго спорили, откуда появился на политической арене этот сверкающий голливудской улыбкой мальчик - женатый, к тому же, на собственной учительнице, которая ежедневно преподает ему уроки актерского мастерства? В конце концов решили (припомнив, что мальчик, в общем-то, успел и министром экономики поработать), что это ставленник Ротшильдов. Что же до некоторых странностей - то какой европейский политик нынче без них обходится, толерантность же.

А Макрон тем временем пошел очаровывать Европу. С корифеем европейской политики – Ангелой Меркель – поначалу все шло хорошо: Макрон заискивал, Меркель благосклонно принимала знаки внимания. Они вместе взялись решать украинский вопрос, встречались с президентом Незалежной Петром Порошенко. Как-то на пресс-конференции после переговоров Макрон в запале назвал Россию агрессором. Такого себе не позволял никто из европейских политиков – не считая заявлений из Киева.

Затем французский президент умудрился сорвать встречу президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа. Макрон воспользовался тем, что переговоры должны были состояться в Париже – и попросил российского и американского лидеров перенести их куда-нибудь подальше от его столицы. Ведь во Франции должны были пройти мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Но Первая мировая была давно, а историческая встреча президентов – здесь и сейчас, и она могла затмить собой все, что Макрон так тщательно готовил.

Президент Франции и канцлер Германии еще раз выступили тандемом против России. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обратились к российским властям с требованием отпустить на свободу "нелегально захваченных" украинских моряков, которых российские пограничники задержали после их попытки прорваться через Керченский пролив. При этом, как отмечают эксперты, немецкий и французский лидеры постоянно поддерживают контакты с Владимиром Путиным – однако Вашингтон периодически подбивает их на антироссийские эскапады.

Тут, кстати, еще один пример: Макрон неожиданно вмешался в историю с ядами. После всего шума с "делом Скрипалей" и постановок "Белых касок" в Сирии, когда Москву и Дамаск обвиняли все, кому не лень, французский лидер неожиданно выступил с инициативой изменить устав Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Чтобы легче было обвинить Россию в преступлениях, которые она не совершала. Это, впрочем, не мешало ему едва ли не каждый день рассказывать о том, как он жаждет наладить отношения с Кремлем.

Но это все мелочи. У Макрона великая цель – он хочет объединить Европу. Новый Бонапарт неоднократно заявлял о необходимости создания единой европейской армии. На этой ноте, кстати, и его идиллическим отношениям с Ангелой Меркель пришел конец. Фрау канцлерин, привыкшая ощущать себя почти императрицей, неожиданно заметила, что подыгрывавший ей французский мальчишка стал высказывать собственную точку зрения. И она не совсем созвучна с меркелевской.

Итальянский профессор Адриано Сагатори проанализировал личность Эммануэля Макрона. Психиатр считает, что с самого детства мальчик был чересчур амбициозным, нуждался в восхищении окружающих. Доктор назвал 3 основных качества, свойственных данному типу личности: вера в то, что не существует никаких ограничений, чувство всемогущества, приобретенное в детстве и развитое при взрослении, а также нарциссизм.

Не так давно у Макрона, взявшего пример со своих соседей, Россия была во всем виновата. К примеру, он заявлял, что акции "желтых жилетов", охватившие в какое-то время едва не всю Францию, спровоцировали через соцсети "российские агенты".

Однако в последнее время риторика французского лидера резко изменилась. Эммануэль Макрон даже договорился до того, что антироссийские санкции надо снять – чем немало удивил своих коллег. А итогом его встречи с Владимиром Путиным в Париже стало заявление о поддержке возвращения России в ПАСЕ – потому что "российский народ участвовал в создании европейского гуманизма". Поговаривают, что Макрон уже заменил Меркель в роли "модератора" отношений России с Украиной. Что это – неожиданное просветление? Или часть очередного хитрого плана? От Макрона можно всего ожидать.