В Германии рухнул американский истребитель

Пилот катапультировался

На юго-западе Германии потерпел крушение истребитель F-16. Он принадлежал ВВС США, за штурвалом находился гражданин Соединенных Штатов.

По данным РИА Новости, инцидент произошел в районе Трир-Саарбург. Самолет рухнул в далеком от людей месте. "Пилот успел катапультироваться, его уже нашла поисковая группа, он получил незначительные травмы", - отмечает агентство.

Устанавливаются детали инцидента.

Этим летом два военных самолета Eurofighter, принадлежащих ФРГ, разбились на севере страны в результате столкновения: