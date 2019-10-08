Кремль посоветовал Лукашенко заняться делом

Надо помочь Украине решить проблему, а не вешать ярлыки

Определение роли разных стран в ситуации на юго-востоке Украины никак не помогает Киеву в решении проблемы. Сейчас важно помочь украинцам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Неважно, кто кого кем считает - важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов", — заявил Песков. Пресс-секретарь добавил: главное - помочь Украине справиться с жизненно важной для нее проблемой.

Представитель Кремля прокомментировал заявление, с которым выступил ранее на международном форуме "Минский диалог" президент Белоруссии. По словам Александра Лукашенко, в Донбассе в 2014 году начался конфликт между Россией и Украиной. И урегулировать его возможно только путем более тесных переговоров двух стран. Белорусский лидер призвал Запад принять более активное участие в разрешении конфликта в Донбассе.

Комментируя высказывание Лукашенко, Дмитрий Песков напомнил представителям прессы, что Россия не является участницей конфликта на юго-востоке Украины. Москва не была и не будет стороной противостояния в Донбассе, подчеркнул пресс-секретарь.