ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Алибасов проиграл суд с "Кротом" на 100 миллионов

19:17
  • вторник
  • 08 октября 2019

Иск продюсера не удовлетворили

Бари Алибасов не получит компенсации за историю с "Кротом". Пресненский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска продюсера на 100 миллионов рублей.
У Алибасова попытались отобрать сына

Композитор и музыкальный продюсер в начале июня этого года по ошибке выпил жидкость для прочистки труб "Крот". Бари Алибасова госпитализировали, он лечился в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Позже Алибасов подал иск к сети гипермаркетов "Ашан", где было приобретено средство, и ООО "АМС Медиа" - производителю того самого "Крота". Продюсер в своем заявлении оценил моральный вред в 15 миллионов рублей, а ущерб, причиненный его здоровью, - в 85 миллионов.

Однако суд отказал Алибасову в удовлетворении исковых требований. Решение огласила судья Анна Карпова, передает Агентство новостей "Москва".

Читайте также:
Новости по теме
Бари Алибасов
Бари Алибасов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.