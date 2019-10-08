Алибасов проиграл суд с "Кротом" на 100 миллионов

Иск продюсера не удовлетворили

Бари Алибасов не получит компенсации за историю с "Кротом". Пресненский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска продюсера на 100 миллионов рублей.

Композитор и музыкальный продюсер в начале июня этого года по ошибке выпил жидкость для прочистки труб "Крот". Бари Алибасова госпитализировали, он лечился в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Позже Алибасов подал иск к сети гипермаркетов "Ашан", где было приобретено средство, и ООО "АМС Медиа" - производителю того самого "Крота". Продюсер в своем заявлении оценил моральный вред в 15 миллионов рублей, а ущерб, причиненный его здоровью, - в 85 миллионов.

Однако суд отказал Алибасову в удовлетворении исковых требований. Решение огласила судья Анна Карпова, передает Агентство новостей "Москва".