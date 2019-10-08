Прощай, доллар: Москва и Анкара перешли на расчеты в нацвалютах

Это снизит валютные риски

Россия и Турция переходят на расчеты в национальных валютах. Соглашение с российской стороны подписал министр финансов Антон Силуанов, а с турецкой — министр казначейства и финансов Берат Албайрак. Как сообщили в Минфине, договор предусматривает также расширение и укрепление межбанковского взаимодействия.

Отмечается, что в ближайшее время радикальных изменений ждать не стоит, так как компании продолжат ориентироваться на курсы нацвалют к доллару. Тем не менее, переход к расчетам в лирах и рублях застрахует торговые взаимоотношения двух стран от непредвиденных валютных рисков. Кроме того, такой шаг поддержит торговый статус России в арабском мире, уверен зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин.

"Это страховка на случай возникновения каких-то рисков. При расчетах в чужой валюте деньги лежат не на вашем счете, а на счете иностранного банка, где эмитирована валюта: доллары лежат не в России, а в Америке, евро - в Европе. А когда мы говорим о рублях, о лирах, для нас это определенная страховка…", - пояснил парламентарий агентству РИА Новости.

Депутат также отметил, что платежи в национальных валютах более эффективны с точки зрения снижения комиссионных расходов. Уменьшаются также риски при конвертации валюты.