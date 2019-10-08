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Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Сирии

22:10
  • вторник
  • 08 октября 2019

В Арабской республике обострилась обстановка

Ситуацию в Сирии Владимир Путин обсудил во вторник в Кремле на совещании с членами Совета безопасности России. Особое внимание было уделено положению на северо-востоке Арабской республики в районе действий турецкой армии против курдских вооружённых формирований, передает "ТВ Центр".

Члены Совбеза также рассмотрели вопросы, связанные с предстоящим началом работы Конституционного комитета Сирии. Было отмечено, что на данном этапе сторонам конфликта особенно важно избегать действий, способных помешать развитию мирного процесса.

Конституционный комитет Сирии, созданный при активном содействии России, впервые соберётся 30 октября в Женеве.

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