Россияне проявили большой интерес к конкурсу "Лидеры России"

В России сформировалось сообщество образованных амбициозных людей, нацеленных на решение конкретных проблем страны

Огромный поток заявок, десятки тысяч анкет уже поступили организаторам только что стартовавшего конкурса "Лидеры России". Ежегодный смотр перспективных управленческих кадров, запущенный по инициативе президента страны, проводится в третий раз. По итогам двух предыдущих, многие лауреаты получили назначения на высокие посты.

Старт очередному отборочному туру конкурса "Лидеры России" несколько дней назад дал Владимир Путин. Свои заявки уже прислали 50 тысяч человек. Этот проект называют новым социальным лифтом для молодых и перспективных, передает "ТВ Центр".

"Создание организации "Россия - страна возможностей" - это решение президента, и нацелено оно на то, чтобы создать для каждого человека в нашей стране возможность для самореализации. Реализоваться человек может только сам, но ответственность государства – создать для этого условия", - отметил Сергей Кириенко.

Константин Романов - финалист прошлого сезона "Лидеров России". Делится тем, как изменилась его жизнь после конкурса. Завтра первый день в должности руководителя одного из отделов Минздрава Москвы.

"Меньше спать стал, но достаточно сна, чтобы чувствовать себя бодрым. Идей много, но в первую очередь есть команда, к которой я присоединяюсь, будем вместе работать и достигать поставленных целей", - отметил он.

Участвовать в конкурсе могут управленцы в возрасте до 55 лет. Сначала всех ждет тестирование на общий интеллектуальный уровень и лидерские качества. Затем - работа в командах, где моделируются реальные проблемы бизнеса и госуправления.

В этом году, впервые, появится дополнительные специализации по направлениям – "Здравоохранение", "Наука и образование", "Финансы и технологии". "Вот эти направления – здравоохранение и наука – они под реальные должности. Министерству науки нужны ректоры вузов, проректоры, руководители образовательных центров. Минздраву нужны главные врачи и руководители медицинских учреждений. Запрос огромный", - сказал Сергей Кириенко.

За участниками конкурса закреплены наставники, те, кто уже доказал свое лидерство на деле — Андрей Фурсенко, Татьяна Голикова, Вероника Скворцова. Министр здравоохранения будет лично курировать медицинское направление в конкурсе.

"Нам нужны люди, которые будут успешно использовать цифровые технологии и транспортную инфраструктуру, которые будут развивать санитарную авиацию", - отметила Скворцова.

"Лидеры России" - самый масштабный конкурс управленцев в мире. За два предыдущих года участие в проекте приняли почти полмиллиона россиян. В этом году заявку может подать даже иностранный гражданин, знающий русский язык.

"Обращения есть из европейских стран, из Китая, из стран Южной Америки, из стран бывшего Советского Союза. Сейчас мы на такой активной стадии с Азербайджаном, с правительством, они хотят делать такой же конкурс", - сообщил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комисаров.

Заявки на участие принимаются до 27 октября. В апреле жюри назовет победителей. Помимо новой работы, знакомств и знаний, финалисты получат по миллиону рублей на обучение и повышение квалификации.

Виктор Прокушев, Михаил Бахтияров, "ТВ Центр".