Путин отрегулировал зарплаты медицинских работников

Здравоохранение переходит на новую систему оплаты труда

Требования к структуре зарплат медиков должны быть утверждены на законодательном уровне. Поручение правительству дал президент Владимир путин по итогам совещания о модернизации первичного звена здравоохранения. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Принять необходимые нормативные правовые акты, направленные на утверждение требований к структуре заработной платы медицинских работников, включая установление доли гарантированных выплат по должностным окладам в структуре заработной платы", - сказано в перечне поручений. В документе подчеркивается, что компенсационные и иные выплаты при этом не должны снижаться.

Выплаты стимулирующего характера, как и компенсационные, также должны быть сведены в единый перечень. Срок исполнения этих поручений - 30 апреля 2020 года. Кабмину поручено также "провести оценку дополнительных расходов бюджетов всех уровней на осуществление поэтапного перехода к новой отраслевой системе оплаты труда в сфере здравоохранения".

Совещание по модернизации первичного звена здравоохранения прошло 2 октября. Владимир Путин призвал не допускать фокусов со снижением доплат медикам при увеличении доли оклада, напоминает ТАСС. Уже к 9 октября правительство должно утвердить принципы модернизации первичного здравоохранения.