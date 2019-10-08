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Путин отрегулировал зарплаты медицинских работников

20:15
  • вторник
  • 08 октября 2019

Здравоохранение переходит на новую систему оплаты труда

Требования к структуре зарплат медиков должны быть утверждены на законодательном уровне. Поручение правительству дал президент Владимир путин по итогам совещания о модернизации первичного звена здравоохранения. Документ опубликован на сайте Кремля.
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"Принять необходимые нормативные правовые акты, направленные на утверждение требований к структуре заработной платы медицинских работников, включая установление доли гарантированных выплат по должностным окладам в структуре заработной платы", - сказано в перечне поручений. В документе подчеркивается, что компенсационные и иные выплаты при этом не должны снижаться.

Выплаты стимулирующего характера, как и компенсационные, также должны быть сведены в единый перечень. Срок исполнения этих поручений - 30 апреля 2020 года. Кабмину поручено также "провести оценку дополнительных расходов бюджетов всех уровней на осуществление поэтапного перехода к новой отраслевой системе оплаты труда в сфере здравоохранения".

Совещание по модернизации первичного звена здравоохранения прошло 2 октября. Владимир Путин призвал не допускать фокусов со снижением доплат медикам при увеличении доли оклада, напоминает ТАСС. Уже к 9 октября правительство должно утвердить принципы модернизации первичного здравоохранения.

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