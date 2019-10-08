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Зараженный радиацией поезд прибыл на Белорусский вокзал в Москве

20:47
  • вторник
  • 08 октября 2019

Опасный груз проверят специалисты радиационно-химической лаборатории

На Белорусский вокзал в Москве направлена мобильная радиационно-химическая лаборатория и специалисты компании "Радон". Их задача – проверить прибывший из Германии поезд. В одном из вагонов этого состава зафиксировано превышение радиационного фона.
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"Для обследования уровня радиационного фона на Белорусский вокзал направят мобильную радиационно-химическую лабораторию и сотрудников компании "Радон", - приводит слова своего источника РИА Новости.

"Радон" специализируется на обращении с радиоактивными отходами. Предприятие занимается их сбором, транспортировкой, переработкой и хранением.

Как сообщалось ранее, сильное превышение радиационного фона выявили пограничники в одном из вагонов поезда из Берлина.

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