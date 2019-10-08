Экс-генпрокурор Украины раскрыл секрет миллионов сына Байдена

На Украине заработал и экс-президент Польши

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о своих беседах с адвокатом Дональда Трампа. Экс-глава ГПУ признался, что согласился на встречу с Рудольфом Джулиани, поскольку имел "свой интерес" - он надеялся получить информацию о якобы хранящихся в американских банках деньгах экс-президента Украины Виктора Януковича.

По словам Луценко, они с Джулиани встречались несколько раз. Во время второй встречи обсуждалось дело Burisma. Членом правления этой компании был Хантер Байден - сын главного соперника Дональда Трампа на выборах 2020 года. Как выяснилось, Байден – далеко не единственный иностранный политик, получавший доходы с Украины.

"Членом правления этой компании стал сначала экс-президент Польши Александер Квасьневский, а вскоре и сын вице-президента США Хантер Байден. Ежемесячно они как члены правления получали достаточно значительные средства... Общие выплаты сыну вице-президента США составили почти 1 миллион долларов", - сообщил Луценко в эфире "Радио НВ".

Во время другой встречи Джулиани спросил бывшего генпрокурора, что он может сказать о вероятном вмешательстве украинских деятелей в американские выборы 2016 года. Луценко ответил ему, что эти действия были очевидны - но они не подпадают под статьи украинского Уголовного кодекса.