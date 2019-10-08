Криду – бой: концерт рэпера в Тюмени под угрозой срыва

Родителям рекомендуют не пускать детей на шоу

Концерт Егора Крида в Тюмени под угрозой срыва. Тюменский родительский комитет требует запретить выступление рэпера. В обращении организации содержится призыв ко всем родителям не пускать детей на шоу скандального музыканта.

"Члены Тюменского родительского комитета намерены обращаться во все инстанции с требованием изменить возрастные ограничения на концерт Крида", — заявил лидер организации Андрей Генерозов. Сейчас на шоу рэпера могут попасть все жители города, которым исполнилось 12 лет.

На сайте организации появился материал со странным заголовком: "Кто пойдет на Крида – тот петух". В родительском комитете творчество рэпера называют аморальным. По мнению критиков, в песнях только пошлость, мат и пренебрежительное отношение к женщинам. Концерт должен состояться 19 ноября во Дворце спорта хоккейного клуба "Рубин", пишет Teleprogramma.pro.