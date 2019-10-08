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Трамп решил прогнать сотрудников Белого дома через полиграф

22:23
  • вторник
  • 08 октября 2019

Американский лидер пытается выявить шпиона

Детектор лжи поможет президенту США выявить информатора среди сотрудников Белого дома. Дональд Трамп решил проверить всех сотрудников администрации на полиграфе.
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Впервые идея использовать детектор лжи появилась у Трампа еще в 2017 году. Тогда в СМИ кто-то слил детали телефонных разговоров американского президента с лидерами Мексики и Австралии. В тот раз от проверки на полиграфе пришлось отказаться. Советник Трампа по соблюдению этики не нашел легального способа для этой процедуры.

Теперь идея возродилась – поводом стали заявления некоего сотрудника американской разведки о том, что Трамп, якобы, оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы получить компромат на своего главного соперника на грядущих выборах 2020 года. На основе этой информации демократы инициировали процедуру импичмента в отношении лидера США.

Как сообщил источник издания Politico, некоторые сотрудники Белого дома прошли тест на полиграфе добровольно. Однако Трамп хочет, чтобы проверку прошли все работники администрации.

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