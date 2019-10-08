Трамп решил прогнать сотрудников Белого дома через полиграф

Американский лидер пытается выявить шпиона

Детектор лжи поможет президенту США выявить информатора среди сотрудников Белого дома. Дональд Трамп решил проверить всех сотрудников администрации на полиграфе.

Впервые идея использовать детектор лжи появилась у Трампа еще в 2017 году. Тогда в СМИ кто-то слил детали телефонных разговоров американского президента с лидерами Мексики и Австралии. В тот раз от проверки на полиграфе пришлось отказаться. Советник Трампа по соблюдению этики не нашел легального способа для этой процедуры.

Теперь идея возродилась – поводом стали заявления некоего сотрудника американской разведки о том, что Трамп, якобы, оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы получить компромат на своего главного соперника на грядущих выборах 2020 года. На основе этой информации демократы инициировали процедуру импичмента в отношении лидера США.

Как сообщил источник издания Politico, некоторые сотрудники Белого дома прошли тест на полиграфе добровольно. Однако Трамп хочет, чтобы проверку прошли все работники администрации.