ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эрдоган перехитрил Трампа в Сирии

09:43
  • среда
  • 09 октября 2019

У президента Турции теперь развязаны руки

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили военную операцию Турции в Сирии, а также обострившиеся отношения между Вашингтоном и Анкарой из-за положения курдов. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества".
"Непревзойденная мудрость": Трамп похвалил себя и пригрозил уничтожить Турцию

"Эрдоган в очередной раз переиграл Трампа. Лидер Турции действует в своих интересах, а американцам он дает красиво уйти, которые сдали своих союзников – курдов. У Эрдогана теперь развязаны руки", - сказал Фролов.

"В принципе да. Турция является единственной страной, которая может решить курдский вопрос силовым путем. Россия не может вмешиваться в этот процесс, у нее мандат ООН только на борьбу с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство". Сирия сейчас не настолько оправилась после многолетней войны, чтобы выдвигать требования", - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео.

Читайте также:
Новости по теме
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Военный эксперт Алексей Леонков
Военный эксперт Алексей Леонков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.