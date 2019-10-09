Эрдоган перехитрил Трампа в Сирии

У президента Турции теперь развязаны руки

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили военную операцию Турции в Сирии, а также обострившиеся отношения между Вашингтоном и Анкарой из-за положения курдов. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества".

"Эрдоган в очередной раз переиграл Трампа. Лидер Турции действует в своих интересах, а американцам он дает красиво уйти, которые сдали своих союзников – курдов. У Эрдогана теперь развязаны руки", - сказал Фролов.

"В принципе да. Турция является единственной страной, которая может решить курдский вопрос силовым путем. Россия не может вмешиваться в этот процесс, у нее мандат ООН только на борьбу с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство". Сирия сейчас не настолько оправилась после многолетней войны, чтобы выдвигать требования", - сказал эксперт.

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