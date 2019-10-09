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"Наконец прекратится вранье": в Сети сравнили цены на продукты в России и Украине

08:43
  • среда
  • 09 октября 2019

Автора шокировало его исследование

Украинский блогер Иван Проценко опубликовал видео, в котором сравниваются цены на товары в магазинах "Ашан" в Саратове и Киеве. Проценко пришел к выводу, что на сентябрь 2019 года продуктовая корзина в России в целом была дешевле, чем на Украине. 
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Как показано в опубликованном на YouTube видео, килограмм картофеля на Украине стоит (в пересчете на российскую валюту) 39 рублей, а в России - 12 рублей. Самые дешевые макароны киевляне покупают за 111 рублей, тогда как саратовцы - за 50 рублей. Литр молока в киевском "Ашане" продают за 47 рублей, в саратовском магазине - за 41. 

Иван Проценко и его саратовский знакомый также сравнили цены на подсолнечное масло, воду, яйцо, пиво и так далее. Свое исследование автор назвал следующим образом: "Шокирующее сравнение цен в России и Украине взбудоражило сеть". С 29 сентября видео посмотрели свыше 37 тысяч человек. 

Мнение интернет-пользователей по поводу этого сравнения разделились. Одни поблагодарили автора за интересную информацию, другие заподозрили его в политической ангажированности и необъективности.  

- Наконец прекратится вранье, что в России все в два раза дороже!

- Что вы цены сравниваете. Сравните зарплаты, и пенсии, и коммунальные услуги, вот тогда все встанет на свои места.

- В Саратове магазин и полки чище, а так вообще зачем сравнивать Саратов и Киев, сравните столицы - Москву и Киев.

- В чем шок-то? 

- Украинские овощи выглядят, как перед отправкой в утиль. Все остальное в Украине химоза голимая.

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