Сирийская артиллерия обстреляла позиции противника в Хаме

Военнослужащие арабской республики провели учения

На севере провинции Хама сирийские военные провели учения. Артиллерийская дивизия отработала атаку условного противника. Задача - уничтожить вражеские огневые точки, расположенные на большом удалении с использованием минимального количества снарядов - была успешно выполнена. За маневрами наблюдали журналисты.

Редкие часы между боевыми действиями сирийские военнослужащие используют для ремонта и обслуживания техники. Старые, еще советского производства, танки, БМП и самоходные артиллерийские установки, несмотря на возраст - грозное оружие при надлежащем уходе.

Создавая эти боевые машины еще в 50-е годы прошлого века, советские конструкторы, конечно, закладывали в них солидный запас прочности и все доступные на тот момент технологии. Однако, вероятно, и предположить не могли, что сражаться их творениям придется и в XXI веке, причем с самым страшным противником - международными террористическими группировками.

Но любые машины - сами по себе - ничто, если ими некому управлять. Эти военнослужащие - самые подготовленные, из подразделения "Силы Тигра" знаменитого сирийского генерала Сухела. В активе полка - бои во всех стратегических точках страны. Последним крупным успехом стало стремительное освобождение Хан-Шейхуна в августе.

"Перед нами была поставлена задача освободить северную часть провинции Хама и юг Идлиба от террористов. Мы успешно ее выполнили. Мои танкисты участвовали в очень тяжелых боях за населенные пункты Хан-Шейхун, Абдин, Хирбет-Абдин, Магар-эль-Ханта, Мурек", - перечислил полковник сирийской армии, командир танкового полка Мухаммед Дания.

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Эти выстрелы на севере провинции Хама - учебные. Но без каких-либо скидок на временное затишье, боевая учеба не прекращается ни на день. Противник совсем рядом, буквально в нескольких километрах. И боевики никакие договоренности соблюдать не собираются. Регулярно обстреливают как позиции сирийской армии, так и мирные населенные пункты. Тогда для подавления огневых точек террористов правительственные войска тоже открывают огонь на поражение.

"Все мои бойцы участвовали во взятии стратегически важных точек на юге провинции Идлиб. И я верю, что в следующих сражениях победа тоже будет за нами. Во время тренировки мы выбираем цели, максимально похожие на те, что бывают в реальном бою. Например, насыпи или здания, где могут укрываться боевики", - сказал командир артиллерийский бригады Мансур Шахуд.

В эти дни активных боевых действий сирийская армия не ведет. Но разведка сообщает: в пока еще неподконтрольных Дамаску районах в провинции Идлиб скрываются не менее 40 тысяч боевиков, а значит новые бои совсем скоро. Сирийская армия ждет приказа, чтобы перейти в наступление и завершить освобождение страны от международных террористов.

Алексей Платонов, Андрей Пашутин. "ТВ Центр". Провинция Хама, Сирия.

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