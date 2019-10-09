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Онколог рассказал, куда и зачем увезли Заворотнюк из больницы

08:17
  • среда
  • 09 октября 2019

Медик уверен, что так будет лучше для актрисы

Анастасию Заворотнюк увезли из больницы домой. Так считает врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов.
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Медик предположил, что звезде "Моей прекрасной няни" организовали хоспис на дому. По словам Долгополова, так часто поступают семьи артистов. К примеру, Стив Джобс, которой несколько лет боролся с раком, провел свои последние дни не в больничных стенах, а дома, в окружении родных.

Врач-онколог пояснил, что организовать хоспис на дому несложно. Это требует определенных денежных вложений, но суммы не запредельные. Для того, чтобы больному было комфортно дома, необходимо выполнить комплекс мероприятий, в которых задействован врач паллиативной помощи, сестринская бригада и сиделка. Самое главное в том случае – желание семьи.

По словам Долгополова, дома можно создать условия не хуже, чем в клинике. При необходимости в спальне пациента можно даже сделать искусственную вентиляцию легких. Грамотные медики, доступные лекарства и средства ухода за больным – это все, что потребуется, еще раз отметил медик. Какие-то высокотехнологичные аппараты не нужны, передает kp.ru.

Напомним, по слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Семья Заворотнюк никак не комментируют слухи о ее здоровье и воздерживаются от общения с представителями прессы.

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