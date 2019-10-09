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Новая фаза торговой войны США и ЕС ударила по людям

08:26
  • среда
  • 09 октября 2019

Вашингтон введет пошлины на сыры, вина, виски и одежду из Европы

Вашингтон опубликовал список товаров из Европы, на которые будут введены дополнительные таможенные пошлины. Перечень внушительный - сыры, вина, британский виски, а ещё одежда, техника и даже слесарные инструменты.
От торговой войны Европы и США пострадают авиапассажиры

Как передает "ТВ Центр", годовой объем импорта, на который собираются ввести повышенные сборы - до 25% - составит рекордную сумму: 7,5 миллиарда долларов. Также в списке  британская, немецкая, испанская и французская авиатехника, пошлины в данном секторе поднимут на 10%.

Все это - результат многолетнего разбирательства между ЕС и США  из-за субсидий европейской  авиакорпорации Airbus. Это, как настаивал Вашингтон, ущемляло интересы американского Boeing. На прошлой неделе Всемирная торговая организация встала на сторону Штатов, постановив, что они имеют право на компенсации. Между тем, озабоченность торговыми войнами уже высказали в Международном валютном фонде. Там считают, что из-за подобных конфликтов мировая экономика может потерять 700 миллиардов долларов и значительно замедлить рост.

Видео: кто станет победителем торговой войны между США и Европой

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