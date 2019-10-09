Грузия потеряла астрономические деньги из-за России

Прекращение авиасообщения между странами больно бьет по карману грузинцев

Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили оценила ущерб от запрета авиарейсов из России.

За два месяца – июль и август – страна потеряла около 113 миллионов долларов. В сентябре турпоток из России сократился еще на 20%, пишет "Газета.Ru".

Уже в июле наша страна в индустрии туризма потеряла 57 миллионов долларов, а что же касается августа, то тут у нас недостача составила 56 миллионов долларов", - отметила Квривишвили.

До прекращения авиасообщения с Россией туристические доходы Грузии с января по июнь составили 1,5 миллиарда долларов.

Россия полностью прекратила авиасообщение с Грузией с 8 июля из-за антироссийских выступлений в Тбилиси. В конце июля в стране прошел многотысячный митинг оппозиции с требованием немедленного начала диалога с Москвой.

В МИД отметили, что Россия может снять запрет на полеты, когда в Грузии стабилизируется общественно-политическая ситуация и исчезнет угроза для безопасности наших граждан.

После прекращения авиасообщения россияне отменили более 80% гостиничных броней на побережье. Ущерб для экономики страны оценивается в сотни миллионов долларов.