В Европе усилилось восстание борцов за природу

Протестующие блокируют улицы и мосты

Не стихает волна протестов, которые по всему миру начали проводить экоактивисты. "Восстание против вымирания" - так называется движение защитников природы. Они требуют от правительств обратить внимание на проблемы климата.

Еще в понедельник участники акции в Лондоне перекрыли ряд улиц в историческом районе Вестминстер, там расположены здания британского парламента и многих министерств, а также резиденция главы правительства. Несмотря на то, что полиция разгоняет демонстрантов - до позднего вечера был заблокирован Вестминстерский мост и выезды на Трафальгарскую площадь.

Как сообщает "ТВ Центр", в Берлине протестующие заняли Потсдамскую площадь, многие приковали себя цепями к баннерам, контейнерам, уличным ограждениями и устроились на ночь.

Видео: "Восстание вымирающих". Экоактивисты грозят миру революцией

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