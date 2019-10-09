"Грозит неприятностями": Maruv отказалась выступать от России

Она сослалась на занятость

Украинская певица Maruv, которую номинировали от России на премию MTV Europe Music Awards, отказалась выступать на конкурсе.

Недавно 27-летняя Maruv похвасталась в соцсети, что ее номинировали на престижную премию. Певица даже пригласила фанатов на свое выступление 3 ноября в Испании. Однако исполнительница дала задний ход, когда выяснилось, что выступать на MTV Europe Music Awards ей предстоит не от Украины, а от России.

"До последнего момента под большим вопросом было выступление Maruv на MTV Europe Music Awards, - рассказал ФАН член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. - Известно, что она была номинирована от России в качестве лучшей певицы страны. Возможно, именно этот факт стал решающим, и Анна Корсун решила не ехать на премию с выступлением. Если бы певице пришлось лично получать премию от России, это могло грозить ей большими неприятностями на родине".

Свой отказ от выступления на MTV EMA украинка объяснила напряженным графиком. На эти дни у нее, как оказалось, запланирован концерт в Чехии.

Напомним, Maruv победила на национальном отборе на "Евровидение-2019", но в итоге отказалась выступать в Израиле. Дело в том, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) потребовала от певицы отчитаться о своих гастролях в России, а также подписать контракт, запрещающий ей выступать в российских городах и общаться с российскими журналистами. Maruv заявила, что не хочет быть политическим инструментом в чьих-то руках.

По словам Вадима Манукяна, с тех пор Maruv решила держаться подальше от песенного конкурса "Евровидение". На встрече с фанатами она пошутила, что поедет на это шоу только в качестве приглашенной звезды, как это сделала певица "Мадонна".