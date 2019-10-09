Российским туристам нашли замену турецким курортам

Курорты Антальи приостановили продажу туров из-за слишком высокого спроса

Российским туристам предложили альтернативу отдыху на турецких курортах, так как популярный город Анталья приостановил продажи из-за слишком высокого спроса.

Вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин посоветовал россиянам рассмотреть отдых на Кипре и в Балканских странах - Черногории, Хорватии, Греции.

По инфраструктуре, климату и цене они сопоставимы с Турцией, пишет "Говорит Москва".

Также не стоит сбрасывать со счетов Италию, Грецию, Юго-Восточную Азию и Доминикану, уточняет газета "Известия".