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Российским туристам нашли замену турецким курортам

09:19
  • среда
  • 09 октября 2019

Курорты Антальи приостановили продажу туров из-за слишком высокого спроса

Российским туристам предложили альтернативу отдыху на турецких курортах, так как популярный город Анталья приостановил продажи из-за слишком высокого спроса.
Почему россияне рискуют жизнью ради отдыха в Турции

Вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин посоветовал россиянам рассмотреть отдых на Кипре и в Балканских странах - Черногории, Хорватии, Греции.

По инфраструктуре, климату и цене они сопоставимы с Турцией, пишет "Говорит Москва".

Также не стоит сбрасывать со счетов Италию, Грецию, Юго-Восточную Азию и Доминикану, уточняет газета "Известия".

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