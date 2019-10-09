Фадеев - легенда, а она - неизвестно: Пригожин публично осёк зарвавшуюся Наргиз

Продюсер прокомментировал конфликт

После скандального ухода от Максима Фадеева Наргиз Закирова отправилась в свой первый самостоятельный тур. Артистка сменила имидж, записала новые песни, но поклонники разочарованы и просят "старую" Наргиз.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что это закономерно. Пока певец под покровительством команды, ему проще находиться на волне популярности и создавать хиты, близкие народу.

"Когда они уходили восвояси, в большое плавание, мне каждому из них хотелось задать вопрос: "Не лучше ли плыть на большой лодке командой, которая легче справляется со штормом, нежели на маленьком катере или яхточке?" Многие артисты думают, что самостоятельно плыть легко, и это происходит у каждого продюсера, каждый из нас расставался с артистами", - отметил Пригожин.

По мнению продюсера, когда артисты становятся богатыми или знаменитыми, они меняются. "Люди очень трудно справляются с индексом своей популярности. Они завышают свои ожидания и возможности. Да, бывает такое, что продюсеры оказываются жестокими. Но я не могу сказать этого про Макса", - сказал Пригожин.

Видео: фрагмент выступления Наргиз в новом образе

Продюсер считает, что его коллега и без Закировой состоялся в профессии, а вот, будущее певицы туманно. "Фадеев сам большой артист, легенда и обязательно войдет в историю музыки. А вот как жизнь сложится у артистов, с которыми он работал, непонятно", - цитирует музыкального деятеля "Собеседник".

Пригожин пристыдил вылившую на публику подробности конфликта с Фадеевым Наргиз. "Я могу сказать лишь то, что, когда люди друг на друга жалуются, никому это чести не делает. Сам Максим же молчит на сегодняшний день", - подметил он.

По словам Иосифа Пригожина, Наргиз просто зарвалась. "Все эти артисты ведь когда-то к нему пришли за славой, возможностями. Они же именно к нему пошли, а не ко мне, к примеру. Значит, их планы на чем-то базировались", - осек скандалистку музыкальный деятель.

Напомним, Наргиз Закирова и Максим Фадеев расстались после скандала в конце лета. В пику Фадееву Закировала спешно записала новый альбом, синглом которого стала песня "Мама", и объявила, что отправится в тур по России. Гастроли стартовали 3 октября в Кирове, они охватят 20 городов и продлятся до декабря.