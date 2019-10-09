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В Брянске погребальщики продавали бесплатные места на кладбище

10:25
  • среда
  • 09 октября 2019

Мошенники наживались на горе людей

Полиция в Брянске пресекла деятельность преступной группы, которая занималась мошенничеством в сфере ритуальных услуг.

Подозреваемые - работники муниципального спецпредприятия - продавали места на кладбище, хотя по закону людям обязаны предоставлять их бесплатно, отмечает "ТВ Центр". За участки они требовали - от 13 до 55 тысяч рублей. В общей сложности, как сообщили в МВД, возбуждено шесть уголовных дел.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан один из подозреваемых, судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В ходе обысков изъяты  денежные средства, банковские карты, служебная документация, имеющая доказательственное  значение для уголовного дела. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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