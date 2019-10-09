Эквадор охватили массовые протесты из-за цен на топливо

Демонстранты пошли на штурм парламента

В столице Эквадора из-за массовых акций протеста приостановил работу парламент. Демонстранты пошли на штурм Национального конгресса. Полиция применила силу.

Протестующие в итоге ворвались в зал заседаний. И даже заняли трибуну, но силам правопорядка удалось вытеснить их на улицу. Демонстранты - в основном - местные индейцы недовольны ценами на топливо. Они захватывают месторождения нефти, в общей сложности остановлена работа пяти блоков.

Правительство во главе с президентом Ленином Морено покинуло столицу Кито и переехало в целях безопасности в другой город, передает "ТВ Центр". Глава государства объявил в стране чрезвычайное положение, с целью "защиты спокойствия и безопасности граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос". К виновникам беспорядков причислил своего предшественника, а также лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.