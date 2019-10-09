ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эквадор охватили массовые протесты из-за цен на топливо

10:01
  • среда
  • 09 октября 2019

Демонстранты пошли на штурм парламента

В столице Эквадора из-за массовых  акций протеста приостановил работу парламент. Демонстранты пошли на штурм Национального конгресса. Полиция применила силу.

Протестующие в итоге ворвались в зал заседаний. И даже заняли трибуну, но силам правопорядка удалось вытеснить их на улицу. Демонстранты - в основном - местные индейцы недовольны ценами на топливо. Они захватывают месторождения нефти, в общей сложности остановлена работа пяти блоков.

Правительство во главе с президентом Ленином Морено покинуло столицу Кито и переехало в целях безопасности в другой город, передает "ТВ Центр". Глава государства объявил в стране  чрезвычайное положение, с целью "защиты  спокойствия и безопасности граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос". К виновникам беспорядков причислил своего предшественника, а также лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Новости по теме
Протесты в Эквадоре
Протесты в Эквадоре
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.