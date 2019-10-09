Мужчина отсудил $8 млрд за случайное увеличение груди

Он страдает от шизофрении

Житель штата Мэриленд победил в судебном споре с компанией Johnson&Johnson, которая производит лекарства, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование.

Как сообщает "Газета.RU", суд присяжных в Филадельфии обязал всемирно известный холдинг выплатить мужчине восемь миллиардов долларов. На такую сумму истец оценил ущерб, нанесенный его здоровью препаратом Risperdal. Он употреблял его с 2003 по 2008 годы для лечения шизофрении.

Побочный эффект лекарства выразился в том, что у жителя Мэриленда выросла грудь. Его адвокаты смогли убедить присяжных, что производитель знал о риске увеличения ткани молочной железы, однако не смог или не посчитал нужным предупредить об этом покупателей.

Этот мужчина оказался отнюдь не единственным американцем, который подал в суд на Johnson&Johnson из-за данного препарата. Всего против фирмы подали 13 тысяч аналогичных исков.