Дешево – не значит плохо: названа марка лучшей соленой сельди

Во многих образцах нашли консерванты

Специалисты "Росконтроля" проверили соленую сельдь, которая продается в российских магазинах. Результаты исследования есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для экспертизы отобрали пять популярных марок: "Каждый день", "Балтийский берег", "%", "А'море" и "Русская рыбная фактория". Их проверили по более чем 50 параметрам.

Вся исследуемая селедка оказалась безопасной, но не все образцы специалисты "Росконтроля" рекомендовали к покупке. В четырех брендах - "Балтийский берег", "%", "А'море" и "Русская рыбная фактория" – оказалось высокое содержание консервантов, которое вышло за допустимые рамки для соленой рыбы.

В результате победу одержала сельдь марки "Каждый день". Он же оказалась самой бюджетной, уточняется на сайте "Росконтроля".