"Чем выше лига, тем больше денег": комик пожаловался на поборы в КВН

При этом он прошелся по жюри

Бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал, что для выступления в Клубе веселых и находчивых требуются большие деньги.

"Представь: чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить. Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег", - заявил Сабуров в интервью Юрию Дудю.

Казахстанский стендапер согласился с мнением журналиста о том, что платить должны не юмористы, а их зрители.

"Потом все эти деньги понятно кому уходят, - отметил Сабуров. - Ты думаешь, а зачем я тут? Ты тратишь деньги, чтобы рассмешить людей? По мне это странно".

При этом комик раскритиковал членов жюри КВН. По его словам, там в основном сидят "какие-то непонятные" люди.

Как уточняет Lenta.ru, Нурлан Сабуров выразил недовольство платой, которую коллективы вносят в бюджет региональных лиг, организующих игры и отбирающих кандидатов. В 2018 году сумма взноса составляла около 25 тысяч рублей за игру.

Сабуров выступал в КВН в команде "Имени первого" Уральского федерального университета.