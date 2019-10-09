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"Чем выше лига, тем больше денег": комик пожаловался на поборы в КВН

10:22
  • среда
  • 09 октября 2019

При этом он прошелся по жюри

Бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал, что для выступления в Клубе веселых и находчивых требуются большие деньги. 
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"Представь: чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить. Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег", - заявил Сабуров в интервью Юрию Дудю. 

Казахстанский стендапер согласился с мнением журналиста о том, что платить должны не юмористы, а их зрители. 

"Потом все эти деньги понятно кому уходят, - отметил Сабуров. - Ты думаешь, а зачем я тут? Ты тратишь деньги, чтобы рассмешить людей? По мне это странно". 

При этом комик раскритиковал членов жюри КВН. По его словам, там в основном сидят "какие-то непонятные" люди. 

Как уточняет Lenta.ru, Нурлан Сабуров выразил недовольство платой, которую коллективы вносят в бюджет региональных лиг, организующих игры и отбирающих кандидатов. В 2018 году сумма взноса составляла около 25 тысяч рублей за игру. 

Сабуров выступал в КВН в команде "Имени первого" Уральского федерального университета. 

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