Какой должна быть температура в квартире зимой

Погода в доме влияет на здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по температурному режиму в квартирах, чтобы не навредить своему здоровью.

Оптимальная температура – 18-24 градуса, в теплое время года – 20-28 градусов. У людей, живущих в слишком теплых помещениях, снижается работоспособность и возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Жильцы плохо отапливаемых квартир чаще других болеют ринитом, пневмонией и ангиной. Холодный воздух усугубляет сердечные болезни и диабет, пишет "Газета.Ru".

Кроме того, в помещении необходимо поддерживать умеренную степень влажности. Низкая влажность высушивает кожу и слизистые оболочки, в результате чего болезнетворным бактериям легче попасть в организм.

Слишком высокая влажность вызывает слабость и общее ухудшение самочувствия, а также провоцирует проявление плесени.

В Роспотребнадзоре напомнили, что за температурный режим и влажность отвечают коммунальные службы и управляющие компании. За нарушение норм предусмотрено административное наказание.