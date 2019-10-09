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Парез правой части тела: состояние Заворотнюк ухудшилось

10:15
  • среда
  • 09 октября 2019

Родные дежурят у постели актрисы

Стало известно, почему Анастасию Заворотнюк увезли из онкоцентра. Как пишет телеграм-канал Mash, звезду "Моей прекрасной няни" парализовало.
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"Из-за заболевания у актрисы развился парез правой части тела, парализована правая рука. Сейчас Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться", - заявил источник Mash.

Анастасию поместили в медцентр, где восстанавливают тяжелобольных пациентов. Ей проводят занятия в зале эрготерапии и специальные водные процедуры.

Рядом с Заворотнюк постоянно находится кто-то из семьи. Родные сменяют друг друга, чтобы Анастасия ни на минуту не оставалась одна. Отметим, что представители актрисы не комментируют новую информацию о ее состоянии.

Напомним, по слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Семья Заворотнюк никак не комментируют слухи о ее здоровье и воздерживаются от общения с представителями прессы.

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